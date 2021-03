Na estreia de Crespo, São Paulo fica no empate com Botafogo-SP

Em um jogo movimentado no Morumbi, o São Paulo não conseguiu dar uma vitória ao técnico argentino Hernán Crespo, que estreou no comando da equipe. Depois de sair atrás no placar, o Tricolor conseguiu o empate por 1 a 1 diante do Botafogo de Ribeirão Preto, na estreia dos dois times no Campeonato Paulista de 2021. Dudu fez o gol dos visitantes e Arboleda marcou o empate.

Relato, ficha técnica e fotos de São Paulo 1x1 Botafogo-SP ➡️ https://t.co/p3UtTOtku1



📸 Rubens Chiri / https://t.co/zA8T8w7MXK pic.twitter.com/qxaZCvPUzo — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 1, 2021

Com um jogo de controle da posse, o São Paulo dominou as ações desde o início, sem, no entanto, conseguir criar muitas oportunidades. Em uma das melhores chances, Igor Gomes parou no homônimo goleiro Igor, do Botafogo.

Na segunda etapa, o Botafogo mal deu tempo para os donos da casa respirarem. Logo aos dois minutos, Marlon recebeu longo lançamento pela direita, fintou a marcação e passou para Dudu, dentro da área, tocar de leve na saída do goleiro Tiago Volpi para abrir o placar.

Atrás no marcador, o São Paulo partiu para a pressão diante do adversário e conseguiu o gol aos 29 minutos. Após cruzamento da esquerda de Daniel Alves, Pablo escorou de cabeça e Arboleda apareceu livre, de frente para o gol, para completar de cabeça.

O Tricolor seguiu pressionando e chegou a marcar aos 41, com Pablo, mas o gol foi anulado pelo VAR (árbitro de vídeo) por suposto impedimento de Daniel Alves no início da jogada. Galeano ainda acertou a trave aos 54 minutos, mas o time não conseguiu o gol da vitória.

São Paulo e Botafogo somam um ponto ao final da primeira rodada. O Tricolor do Morumbi está em segundo lugar no grupo B, empatado com a Ponte Preta e atrás da Ferroviária. Já o Botafogo, que faz parte do grupo A, está igual em número de pontos com relação a Santo André e Corinthians.

Jogo definido por penalidades

A liderança do grupo do São Paulo foi alcançada pela Ferroviária, que derrotou a Inter de Limeira, em Campinas, por 1 a 0. O resultado do jogo foi definido pelo sucesso nas cobranças de pênalti: Bruno Mezenga converteu pela Ferroviária, enquanto Roger desperdiçou a chance do empate pela equipe de Limeira. A Inter, lanterna do grupo A, é a próxima adversária do São Paulo, na quarta-feira, enquanto a Ferroviária encara o Santos, no mesmo dia, na Vila Belmiro.