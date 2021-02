NBA confirma realização do All-Star Game em Atlanta

A NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) anunciou nesta quinta-feira (18) a realização da edição 2021 do All-Star Game (jogo das estrelas). O evento acontecerá no dia 7 de março na State Farm Arena, em Atlanta, sede dos Hawks.

NBA All-Star 2021 to feature the Game and Skills competitions on one night for the first time on March 7. The NBA and NBPA are committing more than $2.5M toward HBCUs and provide support and awareness around equity and access to COVID-19 relief and vaccines.



