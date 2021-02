Santos vence Corinthians na Vila e ainda sonha com Libertadores

O Santos derrotou o Corinthians por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (17), no estádio da Vila Belmiro. Com a vitória na partida atrasada da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe subiu duas posições na tabela de classificação, indo para o 8º lugar com 53 pontos.

#NaVilaSóTemEu! ⚪️⚫️



Com gol de Marcos Leonardo, Santos vence o Clássico Alvinegro por 1 a 0 e consegue a sétima vitória consecutiva diante do Corinthians no Alçapão! pic.twitter.com/D6KWbWYCeN — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 18, 2021

Já o Corinthians se manteve nos 49 pontos e caiu uma posição. Agora está na 10ª posição e tem apenas chances matemáticas de obter uma vaga na Pré-Libertadores de 2021.

O gol da noite de futebol na Baixada Santista foi marcado pelo atacante Marcos Leonardo. Aos 9 minutos da segunda etapa, o meia venezuelano Soteldo chutou colocado de fora da área e exigiu que o goleiro Cássio fizesse um milagre. Mas Marinho pegou o rebote e rolou para o meio. Já sem o goleiro, Marcos Leonardo só rolou para o fundo do gol.

O gol da vitória e, também, o nosso gol de número 1000 na Vila Belmiro em Brasileirões. Marcos Leonardo é o nome dele! ⚽ #NaVilaSóTemEu pic.twitter.com/USiLeWYAd6 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 18, 2021

O primeiro tempo de jogo foi de pouco futebol. Principalmente, porque aos 11 minutos caiu a luz na Vila Belmiro. O jogo só retornou aos 27. Após o retorno, a etapa inicial seguiu até os 64 minutos, mas com pouquíssimas oportunidades de gol.

No retorno dos vestiários, o Santos dominou o jogo, e alcançou o gol da vitória.

Pela 37ª rodada do Brasileiro, o Corinthians pega o Vasco em São Paulo no domingo (21). No mesmo dia, o Santos recebe, na Vila Belmiro, o Fluminense. Na rodada final, prevista para quinta-feira (25), o Corinthians vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, enquanto o Santos vai até Salvador para pegar o Bahia.

