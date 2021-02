Tênis: Naomi Osaka é bicampeã no Aberto da Austrália

Na manhã deste sábado (20), no horário de Brasília, em Melbourne, a tenista japonesa Naomi Osaka venceu a americana Jennifer Brady em 1h17min de jogo e faturou o bicampeonato do Aberto da Austrália. As parciais da vitória da número 3 sobre a 24ª do ranking foram 6/4 e 6/3.

Ela já havia vencido o torneio em 2019 e chega ao quarto título de Grand Slam, conjunto dos quatro principais torneios do circuito mundial (Aberto da Austrália, Roland Garros, US Open e Wimbledon). Ela também é bi do US Open em 2018 e 2020.

A conquista deste sábado foi tranquila. Osaka quebrou o serviço da adversária logo no quarto game do primeiro set, abrindo uma vantagem de 3 a 1. Só que a americana acabou devolvendo a quebra no game seguinte e empatou conseguiu empatar a parcial em 3 a 3. Depois, o set continuou igual, até a japonesa pular na frente e fechar em em 6/4. No segundo set, a jovem de apenas 23 anos abriu logo 4 a 0 e depois só administrou até fechar o jogo em 6/3.

Ainda neste sábado, o americano Rajeev Ram e a tcheca Barbora Krejcikova se tornaram bicampeões do torneio de duplas mistas ao vencer os australianos Sam Stosur e Matt Ebden por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.