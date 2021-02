United empata com lanterna West Brom e se distancia do lider City

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, e o capitão Harry Maguire prometeram neste domingo (14) que a briga pelo título ainda não acabou, apesar de mais um resultado decepcionante que os deixou a sete pontos do líder do Campeonato Inglês, Manchester City.

O United, que chegou a liderar a tabela nesta temporada, apenas empatou por 1 a 1 fora de casa com o vice-lanterna West Brom neste domingo (14), ficando com 46 pontos após ter disputado uma partida a mais que o City e a 14 rodadas do fim do torneio.

“Não, acho que não”, disse o treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a repórteres, ao ser questionado se a briga pelo título havia acabado. “Eu acho que ninguém desistirá tão cedo. Claro, ninguém sabe de nada nesta temporada, é tão imprevisível. A vida é tão imprevisível. Tudo pode acontecer. Claro que não vamos nos contentar com o segundo lugar”.

Maguire, que quase venceu o jogo com uma cabeçada no minuto final, concordou ao ser questionado se o United ainda estava pensando em vencer a liga: “Claro que sim. Temos que pensar em nossos jogos e voltar a campo e tentar ganhar o próximo e o próximo”.

Solskjaer, cujo time permitiu um gol de empate nos minutos finais contra o Everton no último fim de semana, lamentou a falta de chances claras de gol contra o West Brom.

“Não criamos grandes momentos o suficiente para fazer gols, embora a bola tenha estado no último terço do gramado o tempo inteiro…. Faltou sermos um pouco mais implacáveis, um pouco mais precisos na finalização”, disse.

Ainda assim, o treinador do United elogiou o meia português Bruno Fernandes, pela sua “fantástica técnica” de seu chute de primeira no gol de empate.