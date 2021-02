Vôlei: cinco brasileiros podem entrar no Hall of Fame internacional

Cinco brasileiros estão na lista com 25 personalidades do vôlei indicados a entrar no Hall of Fame da modalidade na Turma de 2021. O ex-jogador e o treinador Bernardinho, os ex-jogadores de vôlei de quadra Giovane Gávio, Serginho e Fernanda Venturini e o campeão olímpico de vôlei de praia Ricardo podem receber a maior honraria do vôlei internacional. Outros grandes nomes do esporte, como o russo Sergey Tetyukhine, os norte-americanos Logan Tom e Clayton Stanley e as cubanas Yumika Ruiz e Taismay Aguero também concorrem ao Salão da Fama.

A votação popular está aberta no site da instituição e os fãs e amantes do esporte podem votar em quantos nomes quiserem. O prazo para participar é até o próximo dia 28 de fevereiro. Os cinco eleitos pelo público avançam para o segundo momento da eleição. Nesta outra etapa, membros já escolhidos em pleitos anteriores do Hall da Fama também terão direito a votos.

O Brasil já tem 16 representantes no Hall of Fame: Adriana Behar, Shelda, Renan Dal Zotto, Fofão, Bebeto de Freitas, Maurício, Giba, Zé Marco, Loiola, Ana Moser, Jackie Silva, Fofão, Sandra Pires, Bernard, Emanuel e Carlos Arthur Nuzman.