Basquete: São Paulo perde para Quimsa na Champions das Américas

Na noite desta sexta-feira (5), na abertura da segunda janela da Liga das Américas de Basquete, o São Paulo foi até Concepción, no Chile, e perdeu para o Quimsa por 73 a 65. O jogo reuniu o time argentino Quimsa, que é o atual campeão da competição, e um dos principais favoritos na primeira pelo título dessa temporada. Para esta etapa da competição, a equipe de Santiago del Estero contou com a volta de Leonardo Mainoldi, um dos jogadores mais importantes dos últimos anos da instituição.

Do lado dos brasileiros, o principal destaque da partida desta sexta foi o armador Kenny Dawkins. O americano marcou 19 pontos. Com a mesma pontuação, o cestinha do Quimsa foi o também americano Brandon Robinson. No sábado (6), o time do Morumbi jogará contra o Universidade de Concepción. Até essa noite, o time brasileiro era um dos invictos da competição, já que havia vencido o próprio Quimsa e o Universidade Concepción no primeiro turno disputado na Argentina em fevereiro. É do São Paulo também o principal atleta da primeira fase, Lucas Mariano. Na noite desta sexta, o pivô marcou 14 pontos e anotou seis rebotes. Já o Quimsa agora igualou a campanha do time brasileiro. Tem duas vitórias em três jogos.

A fase inicial da Champions League tem 12 participantes divididos em quatro grupos, com três equipes em cada. Serão disputados três turnos dentro de cada chave. Cada um deles em sedes diferentes, mas sem a presença de torcedores.

O segundo turno vai ocorrer entre os dias 4 a 9 de março e o terceiro está marcado para o período entre 24 a 29 do mesmo mês. O campeão de cada grupo se classifica ao Final Four, agendado para 8 e 13 de abril. As sedes dos demais turnos e da etapa final do torneio ainda não foram definidas.