Blackstar e Vila Nova miram reabilitação no Brasileiro de Basquete

Após um primeiro turno discreto no Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete, Blackstar/Unisociesc e Vila Nova/AEGB se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 16h30 (horário de Brasília), na primeira rodada do segundo turno. A partida será no ginásio Oscar Zelaya, do Botafogo, na sede General Severiano, zona sul do Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

As duas equipes fazem parte da Conferência Gerson Victalino, que também reúne Botafogo, Osasco, Flamengo/Blumenau e Anápolis/Vultures. O Blackstar, de Joinville (SC), terminou a primeira metade do Brasileiro em quinto lugar, com uma vitória (sobre o próprio Vila Nova, por 101 a 52) e quatro derrotas. O Tigre de Goiânia perdeu os cinco duelos que disputou.

Confira a classificação da Conferência Gerson Victalino ao fim do primeiro turno do Brasileirão!



Na primeira fase, são duas conferências (Gerson Victalino e Hélio Rubens), com cinco times em cada. Os dois primeiros dos grupos seguem direto às quartas de final do Brasileiro. Os demais disputam um playoff para definir mais quatro classificados. Para conseguirem encerrar a chave nas duas primeiras colocações, Blackstar e Vila Nova precisam de um aproveitamento perfeito nos cinco jogos do returno e contarem com tropeços dos líderes Botafogo e Osasco.

No Blackstar, o destaque é Mauro Júnior, um dos dez jogadores com maior média de rebotes por jogo (9,2). O ala/pivô, inclusive, foi o destaque na vitória sobre o próprio Vila no primeiro turno, com 17 pontos, nove rebotes e duas assistências. Além dele, o ala-armador Eduardo Crespo aparece no top-10 de média de assistências (quatro por partida) e o ala Michel Lourencini encabeça a estatística de roubos de bola (3,4 por duelo, em média).

No lado goiano, o ala Guilherme Bento (ex-Bauru, Corinthians, Pinheiros e Brasília) é o protagonista, aparecendo entre os dez principais assistentes (média de 3,8 por partida) e ladrões de bola (2,6 por jogo) do campeonato. O armador Guilherme Santos, por sua vez, é top-10 entre os maiores cestinhas do Brasileiro, com 63 pontos anotados ao longo do primeiro turno.

Os jogos do segundo turno da Conferência Gerson Victalino serão disputados até sábado (13) no ginásio Oscar Zelaya. Para evitar a disseminação do novo coronavírus (covid-19), a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) realiza a competição com sedes fixas, sem público nas arquibancadas e exigi que os atletas e as comissões técnicas façam o teste PCR e apresentem resultado negativo para a covid-19.

Antes de Blackstar e Vila Nova irem para quadra, Flamengo/Blumenau e Osasco abrem o segundo turno do grupo às 13h30. Às 19h30, por sua vez, o Botafogo pega o Anápolis Vultures.

Na Conferência Hélio Rubens, estão os paranaenses ADRM/Maringá, APVE/Londrina e Ponta Grossa; os catarinenses Brusque e Joinville e o gaúcho União Corinthians.