Botafogo conquista Carioca Feminino

O Botafogo conquistou na tarde deste sábado (20) o título do Campeonato Carioca de futebol feminino. As Gloriosas derrotaram o Fluminense, na decisão, por 2 a 0 em partida realizada no estádio Nilton Santos.

GLORIOSAS CAMPEÃS! 🔥🏆



Com gols de Káren e Vivian, o BOTAFOGO derrotou o Fluminense por 2 a 0 e se sagrou campeão carioca no Nilton Santos!



Após a retomada do projeto do futebol feminino, o Alvinegro conquista seu segundo título estadual. VALEU, GLORIOSAS! ⭐️ pic.twitter.com/8dEstTk8wo — Botafogo Futebol Feminino (@BotafogoFem) March 20, 2021

O time de General Severiano foi superior desde o início da partida, e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Um pouco antes do intervalo, a goleira Luana saiu mal após cobrança de escanteio e a bola ficou livre para a zagueira Káren, que cabeceou para abrir o marcador.

Intervalo de jogo! 🔥

Botafogo vai vencendo o Fluminense por 1 a 0, com gol da Káren, no Nilton Santos. #VamosGanharFOGO #VamosGloriosas pic.twitter.com/8fiGpvsV46 — Botafogo Futebol Feminino (@BotafogoFem) March 20, 2021

As Gloriosas conseguiram seu segundo gol aos 15 minutos da etapa final, quando Vivian cobrou falta direto, da intermediária, e encobriu a goleira Luana. Com este gol, a meia, que é conhecida como a rainha dos clássicos (marcando, inclusive, o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense na primeira fase da competição), alcançou seu sétimo gol no Estadual.

Bicampeonato do Botafogo

Este é o segundo título do time de General Severiano no Carioca Feminino. A primeira conquista foi alcançada no ano de 2014.