Botafogo e Bangu empatam sem gols pelo Carioca

O placar do Estádio do Nilton Santos não se movimentou neste (13) à noite. Pela terceira rodada do Campeonato Estadual do Rio, Botafogo e Bangu empataram em 0 a 0. Ao somar mais um ponto, o Glorioso chegou a cinco pontos e ocupa o sétimo lugar da competição. O Alvirrubro, no entanto, fica na colocação.

Os anfitriões ainda não sabem na história o que é perder para o Bangu dentro do próprio campo. Embalado pela goleada por 5 a 0 sobre o Moto Club, na Copa do Brasil, havia a expectativa que os comandados de Marcelo Chamusca repetissem a boa atuação do meio da semana. Entretanto, a primeira etapa foi marcada por poucas chances de gol.

No segundo tempo, o tom da partida foi parecido. O Botafogo com mais ínio de bolo, mas com dificuldades em criar lances ofensivos mais agudos. A defesa bem postada segue sem ser vazada. O Bangu apostava no contra-ataque para conquistar uma vitória sobre o rival, o que não acontece desde 2003. O árbitro ainda acrescentou quatro minutos ao tempo regulamentar, mas a bola realmente não queria saber de encontrar as redes.

O Botafogo retorna aos gramados, no próximo (20), para o clássico contra o Vasco da Gama, às 18h, em São Januário. No mesmo dia, às 21h, o Bangu encara o Fluminense no Maracanã.