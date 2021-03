Brasil se destaca na Copa do Mundo de esqui cross-country paralímpico

Os atletas do Brasil tiveram uma boa participação, nesta quinta-feira (4), na prova de sprint (1 km) da Copa do Mundo de esqui cross-country paralímpico realizada em Planica/Kranjska Gora (Eslovênia). O grande destaque foi Aline Rocha, que superou as semifinais e finalizou a prova no 5º lugar. A vencedora foi a americana Oksana Masters.

Aline já havia brilhado na última quarta-feira (3), com o bronze na prova do short distance.

Já no masculino, Cristian Ribera e Guilherme Rocha alcançaram as semifinais, e conquistaram, respectivamente, a sétima e a oitava posição. O vencedor foi o russo Ivan Golubkov.

A Copa do Mundo de esqui cross-country paralímpico chega ao fim no próximo domingo (7) com a prova de middle.