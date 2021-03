Campeonato Capixaba é suspenso por 14 dias

A Federação de Futebol do Espírito Santo anunciou nesta terça-feira (16) que suspendeu por 14 dias a realização do Campeonato Capixaba por causa do avanço da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O anúncio foi realizado após o Governo do Espírito Santo expedir um decreto por meio do qual determinou a suspensão do funcionamento de quaisquer serviços e atividades (entre elas as esportivas), à exceção dos considerados essenciais, até o dia 31 de março.

A partir desta quinta-feira (18) até o próximo dia 31, fica suspenso o funcionamento de quaisquer serviços e atividades, à exceção dos considerados essenciais, em todo o território capixaba.



Confira as medidas: https://t.co/55VBtQh1FA pic.twitter.com/uhxD7SlRUI — GovernoES (@GovernoES) March 16, 2021

A expectativa da Federação é que a competição retorne no dia primeiro de abril, após a realização de testes de detecção de covid-19, nos dias 28 e dia 29 de março, “em atletas dos clubes participantes do Campeonato Estadual da Série A, e também dos árbitros que serão escalados nesta competição”.