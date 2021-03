Catarinense: Chapecoense ganha do Criciúma no sul do estado

No Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, a Chapecoense venceu por 1 a 0 os donos da casa na tarde deste domingo (14) pela 3ª rodada do Campeonato Estadual. Com o resultado, o Verdão do Oeste se manteve na liderança do Catarinense com nove pontos em três jogos. Por outro lado, o Criciúma está em situação muito difícil neste início de temporada. Ainda sem vencer no Estadual, é o lanterna com apenas um ponto em três jogos.

O gol do jogo foi marcado pelo atacante Perotti aos 17 da etapa inicial. Depois do cruzamento na área e da bola ser ajeita de cabeça pelo companheiro de equipe, o artilheiro completou para as redes. Esse foi o terceiro gol dele que se isolou na artilharia do torneio. Depois das duas equipes trocarem ataques perigosos, o time da casa teve uma grande chance aos 20 minutos da etapa final. O lateral-esquerdo Busanello tocou a bola com a mão dentro da área e o pênalti foi confirmado para o Criciúma. Só que aí brilhou a estrela do goleiro João Paulo na cobrança do atacante Mateus Anderson. Depois disso, o Tigre perdeu forças para tentar reverter o placar.

Na quarta-feira (17), o Criciúma já terá pela frente a estreia na Copa do Brasil. O time catarinense visita o Marília em Varginha no interior de Minas Gerais e não pode perder se quiser avançar à segunda fase do torneio. Pelo Estadual, o Tigre tentará fugir da lanterna contra o Figueirense em Florianópolis no próximo domingo (21). Enquanto isso, o Verdão do Oeste tentará abrir vantagem na ponta da tabela também no domingo, quando receberá o Juventus na Arena Condá.