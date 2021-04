Ceará volta a vencer e CSA perde invencibilidade na Copa do Nordeste

Após três empates seguidos, Ceará voltou a vencer na Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (31), o Vozão bateu o CSA por 2 a 0 na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sexta rodada da competição.

O @CEARASC NÃO PERDE NA COPA DO NORDESTE HÁ 725 DIAS! 🔥 pic.twitter.com/ZoK2RyVp40 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 1, 2021

O time alvinegro continua na terceira posição do Grupo A, mas agora com dez pontos, um atrás do CRB, líder da chave. O Azulão perdeu a invencibilidade e a oportunidade de reassumir a ponta do Grupo B, encerrando a rodada na segunda colocação, com os mesmos nove pontos do Vitória, ficando à frente pelo número de gols marcados (oito a seis).

O Vozão comandou o primeiro tempo e abriu o placar aos 18 minutos, com um golaço do atacante Stiven Mendoza. O colombiano recebeu no meio de campo, avançou com liberdade e chutou forte e rasteiro, no canto direito do goleiro Darley.

O CSA chegou pela primeira vez aos cinco minutos da etapa final, em cabeçada do zagueiro Rodolfo Filemon, que passou rente ao gol. Na sequência, Mendoza cruzou pela esquerda e o meia Vina concluiu ao lado, também com perigo. O Azulão teve nova chance aos 24 minutos, em bomba do atacante Marco Túlio, da entrada da área, que parou na trave.

Nos minutos finais, o CSA pressionou atrás do empate, mas acabou sofrendo o segundo gol. Aos 42 minutos, o atacante Rick aproveitou a bobeira na saída de bola e achou Mendoza, que cruzou para o atacante Felipe Vizeu fechar o placar. Nos acréscimos, deu tempo de Rick levar o segundo cartão amarelo e ser expulso e do meia Iuri, do Azulão, acertar o travessão.

As equipes voltam a jogar pela Copa do Nordeste neste sábado (3). O Ceará visita o Sport na Ilha do Retiro, em Recife, às 16h (horário de Brasília). Mais tarde, às 18h15, o CSA recebe o 4 de Julho no estádio Rei Pelé, em Maceió. Os duelos valem pela sétima rodada da fase de grupos.