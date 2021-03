Copa do Mundo de ginástica é cancelada devido à covid-19 em Tóquio

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) informou nesta terça-feira (9) que cancelou a Copa do Mundo de Ginástica Artística em Tóquio, que também seria um evento de teste da Olimpíada, devido a dificuldades relacionadas à pandemia de covid-19.

O evento, que estava agendado para 4 de maio, deveria concluir a série de eventos de ginástica artística deste ano.

Mas o cancelamento de dois eventos anteriores levou ao descarte da série como etapa eliminatória, disse a entidade organizadora em um comunicado.

"Por esta razão, foi tomada a decisão de cancelar a Copa do Mundo no Japão, especialmente dadas as restrições de viagem atuais e as dificuldades em todo o mundo, assim como as medidas adotadas pelas autoridades japonesas para limitar o alcance das infecções de coronavírus no país antes dos Jogos Olímpicos", disse a federação.