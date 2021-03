Copa do Nordeste: Bahia goleia Sport e assume liderança do Grupo A

Jogando no estádio de Pituaçu, em Salvador, o Bahia goleou o Sport por 4 a 0 na tarde deste sábado (20) pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Com este resultado, o Tricolor assumiu a liderança do Grupo A da competição com 7 pontos conquistados. Já o Leão da Ilha ficou como lanterna do Grupo B com o revés.

🙌🏾 4 a 0 neles!



Com grande atuação, Esquadrão goleia Sport em Pituaço e assume liderança do grupo na Lampions.



Dois de Gabriel Novaes, um de Patrick e um de Rodriguinho #BBMP pic.twitter.com/ORfB3vIyoZ — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 20, 2021

O grande destaque do confronto foi o atacante Gabriel Novaes, que marcou dois gols. O atacante Rodriguinho, e o volante Patrick de Lucca, com um golaço de longe, completaram o marcador.

O próximo compromisso do Bahia na competição será na terça-feira (23), quando enfrenta o CSA no estádio Rei Pelé. No mesmo dia o Sport recebe o Confiança na Ilha do Retiro.

Empate no Clássico-Rei

Se os gols sobraram na Bahia, no Castelão, Fortaleza e Ceará empataram em 0 a 0. A igualdade deixou o Vozão na vice-liderança do Grupo A, com 6 pontos, enquanto o Tricolor permanece na liderança do Grupo B com 8 pontos.

Terminou empatado o primeiro Clássico-Rei da temporada 2021. Com o resultado, chegamos aos 8 pontos na classificação da Copa do Nordeste.



🦁 Seja sócio/sócia: https://t.co/mDJAPF9ngl pic.twitter.com/SDGxayxEQn — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) March 20, 2021

Na 5ª rodada, o Fortaleza recebe o Santa Cruz no Castelão na terça-feira, enquanto o Ceará visita o Botafogo-PB na quinta (25).

Triunfo fora de casa

Quem venceu fora de casa foi o Altos. Jogando no estádio Albertão, superou o 4 de julho por 2 a 0. Os gols saíram dos pés de Manoel e Betinho.