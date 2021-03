Copa do Nordeste: CRB-AL e ABC-RN vencem e continuam no G-4

O Clube de Regatas Brasil (CRB) venceu o Botafogo-PB de virada por 2 a 1, em partida realizada neste domingo (21) no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

FIM DE JOGO NO ESTÁDIO REI PELÉ !!!!



GRANDE VIRADA DO GALOOOOO!!!#MaiorDeAlagoas pic.twitter.com/vxtX9e0Tmw — CRB (@CRBoficial) March 22, 2021

O time paraibano saiu na frente com um gol relâmpago aos 3 minutos do primeiro tempo, num rápido contra-ataque finalizado por Pablo. O CRB empatou o jogo aos 38 minutos numa cabeçada de Lucão. A virada do clube de Alagoas veio logo aos 2 minutos do segundo tempo, em chute forte de Diego Torres. A última chance do Botafogo aconteceu já nos acréscimos do jogo, com uma cobrança de falta de Marcos Aurélio. A bola explodiu no travessão e foi para fora do gol.

Fim de jogo e o CRB chega à vice-liderança do grupo do Grupo A da Copa do Nordeste, com 7 pontos. O Bahia também tem 7 pontos e está na liderança do grupo pelos critérios de desempate. O Botafogo continua com 3 pontos no Grupo B.

Na próxima rodada do Nordestão, na quarta-feira (24), o CRB vai visitar o VItória em Salvador. No mesmo dia, o Botafogo recebe o Ceará no Almeidão, em João Pessoa.

⏱️2T 49' | 2x1 | #CRBxBOT



Belo abre o placar e toma virada fora de casa. Trabalhar mais forte, corrigir, melhorar e dar tudo na próxima rodada no Almeidão.#BelonaLampions #CopaDoNordeste2021 pic.twitter.com/FbcxAR3Aov — Botafogo-PB (@BotafogoPB) March 22, 2021

ABC-RN bate o Treze-PB

Com gols marcados por Maycon Douglas e Wallyson, o ABC-RN venceu o Treze-PB por 2 a 0 neste domingo (21) e assumiu a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com 8 pontos. No Estádio Governador Ernani Sátyro, o Amigão, em Campina Grande, o time do Rio Grande do Norte conquistou sua segunda vitória em quatro jogos e continua sem derrotas na competição. O ABC tem o mesmo número de pontos do Fortaleza, mas fica na liderança nos critérios de desempate. O Treze continua com cinco pontos.

Na próxima rodada, na quarta-feira (24), o ABC recebe o 4 de Julho-PI no Estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão, em Natal. O Treze vai ao interior de Pernambuco enfrentar o Salgueiro.