Copa do Nordeste: Fortaleza e Treze empatam no Castelão

No final da tarde deste sábado (13), Fortaleza e Treze ficaram no empate em 1 a 1 pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Comandado pelo técnico Marcelinho Paraíba, o time de Campina Grande pulou na frente aos 32 minutos da etapa inicial. O atacante Jairinho pegou a sobra da zaga e mandou de cabeça para as redes do goleiro Felipe Alves. Aos 38, o zagueiro Wanderson chegou a empatar de cabeça para o Tricolor. Mas a jogada foi invalidade já que o defensor tocou com a mão na bola. O empate do Leão do Pici saiu quase na reta final do jogo. Aos 28 minutos da segunda etapa, o time cearense insistiu e na segunda tentativa o artilheiro Wellington Paulista empurrou para as redes e empatou. Logo na sequência, aos 32 minutos, o centroavante quase virou. Ele cabeceou no canto esquerdo do goleiro Jeferson e o defensor paraibano fez uma defesa espetacular. Com o resultado, o Tricolor segue líder do Grupo B com sete pontos em três jogos. O Treze, no Grupo A, é o vice-líder com cinco pontos.

A próxima rodada do torneio marca Treze e ABC na Paraíba, no sábado (20), e o clássico Ceará e Fortaleza no Castelão também será no sábado (20). O Campeonato cearense está paralisado em virtude do decreto do Governo Estadual para tentar minimizar os danos da pandemia do coronavírus (covid-19). Enquanto isso, o Campeonato paraibano começa apenas no dia 31 de março. O primeiro jogo do Treze será contra o Atlético no Estádio Presidente Vargas. Na Copa do Brasil, o Treze recebe na quinta-feira (18) o América-MG. Pelo torneio nacional, o Fortaleza vai até o Rio Grande do Sul na quarta-feira (17) para enfrentar o Caxias.

ABC e Confiança empatam em Natal

O outro jogo deste sábado (13) pela 3ª rodada da Copa do Nordeste envolveu ABC e Confiança. No Estádio Frasqueirão, na capital potiguar, os dois times ficaram no 1 a 1. Aos 14 minutos, o time da casa fez o primeiro. Netinho, lateral-direito, cruzou na área em cobrança de falta, a bola desviou na zaga adversária e enganou o goleiro Rafael Santos. Depois de várias chances perdidas dos dois lados, o Confiança empatou com o meia Bruninho aos 23 minutos da etapa final. Ele completou de perna esquerda depois de um cruzamento da direita.

Pela competição regional, na próxima rodada, o Confiança recebe o Salgueiro no sábado (20) no Estádio Baetão em Aracaju. No mesmo dia, o ABC visita o Treze no Amigão. Pelo Campeonato potiguar, o próximo jogo do ABC é contra o Potiguar de Mossoró. Mas a partida ainda não tem data definida. O Confiança joga na terça (30) pelo Estadual fora de casa contra o Freipaulistano. Na Copa do Brasil, a estreia do ABC será na quarta-feira (17) fora de casa contra o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, no interior do Espírito Santo. O Confiança já foi eliminado da Copa do Brasil com a derrota para o 4 de Julho do Piauí por 1 a 0 na semana passada.