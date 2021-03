Copa do Nordeste: Sport e 4 de Julho empatam em Recife

Sport e 4 de Julho ficaram no 1 a 1, na noite desta quarta-feira (17) na Ilha do Retiro, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O resultado manteve os pernambucanos na lanterna do Grupo B com dois pontos em três jogos, enquanto os piauienses ocupam a 3ª posição do Grupo A com cinco pontos.

O gol do 4 de Julho saiu logo aos 15 minutos da primeira etapa. Após jogada do atacante Pica-Pau pela esquerda, o lateral Diguinho bateu para o gol e o goleiro Luan Polli não conseguiu evitar que a bola balançasse as redes. O Rubro-Negro forçou bastante nos minutos restantes da etapa inicial. Até que conseguiu igualar o marcador. Aos 48, o zagueiro Rafael Thyere aproveitou rebote do goleiro Jaílson e mandou para o gol de cabeça.

Na etapa final, o Sport partiu para a pressão e teve dois gols anulados. Aos 37, o atacante Mikael mandou para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 49, o meia Pablo marcou. O gol chegou a ser validado. Mas, após quase três minutos de conversa, a arbitragem anulou o lance por impedimento.

Após o apito final, a pressão dos pernambucanos foi muito grande. Apesar das reclamações, o placar ficou mesmo no 1 a 1.

Pela Copa do Nordeste, os dois times voltam a jogar no sábado (20). O Sport visita o Bahia, no estádio do Pituaçu, a partir das 16h (horário de Brasília). No mesmo dia, o 4 de Julho recebe o Altos no estádio Helvídio Nunes de Barros, mas a partir das 20h30.