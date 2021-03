Cruzeiro empata com São Raimundo e avança na Copa do Brasil

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o São Raimundo, na noite desta quinta-feira (11) no estádio Canarinho, em Roraima, e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil.

🦊⚽ Com um gol de Felipe Augusto, empatamos por 1 a 1 com o São Raimundo-RR e avançamos à segunda fase da @CopaDoBrasil!



Pra cima, Cruzeiro! 👊



📺 Pós-jogo: https://t.co/q5ecUcJlsk pic.twitter.com/6dZdEkEdGI — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 12, 2021

A equipe mineira, maior campeã da competição (com seis títulos), avançou porque nesta fase da Copa do Brasil os visitantes se classificam mesmo com a igualdade no placar.

Agora, a Raposa pega o América-RN, que avançou para a segunda fase após vencer o Real Brasília por 2 a 0, nesta quarta-feira, fora de casa.

O jogo

Mesmo com o histórico vitorioso, o Cruzeiro iniciou a partida tomando um susto. Logo aos 8 minutos, o São Raimundo abriu o marcador. Após jogada de contra-ataque, Fininho aproveita cruzamento para marcar de cabeça.

O gol da classificação saiu apenas na etapa final, aos 8 minutos, quando Matheus Barbosa toca para Cáceres, que cruza para Felipe Augusto marcar. Apesar de oportunidades de lado a lado, o placar não sofre mais mudanças até o final, garantindo a passagem do Cruzeiro para a segunda fase.