Dupla do brasileiro Demoliner vai às quartas no ATP 250 de Santiago

A parceria entre o gaúcho Marcelo Demoliner com o mexicano Santiago González estreou com vitória no ATP 250 de Santiago (Chile) e avançou às quartas de final. A dupla Brasil-México derrotou nesta quarta-feira (10) o uruguaio Ariel Behar e o equatoriano Gonzalo Escobar, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Demoliner e González voltam a jogar na capital chilena nesta quinta-feira (11), em horário ainda a ser confirmado. Os adversários serão o argentino Federico Dalbonis e o espanhol Jaume Munar. Nas oitavas, eles superaram os portugueses João Sousa e Pedro Sousa também por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Ainda nesta quarta, o mineiro Marcelo Melo (12º no ranking mundial de duplas) e o neerlandês Jean-Julien Rojer (26º) deram adeus ao ATP de Doha (Catar). Pelas quartas de final, eles caíram para os russos Andrey Rublev (número oito do mundo em simples, 87º nas duplas) e Aslan Karatsev (45º em simples, 447º nas duplas) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

O próximo compromisso de Melo e Rojer será o ATP 500 de Dubai (Emirados Árabes Unidos), que tem início na próxima segunda-feira (15). Em seguida, eles participam do Masters 1000 de Miami (Estados Unidos), a partir do dia 24.