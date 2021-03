Foco do Real é o título espanhol, depois vem o Liverpool, diz Zidane

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, disse que o Liverpool será um oponente fisicamente exigente depois que os dois times foram sorteados como adversários nas quartas de final da Liga dos Campeões, mas que a partida não distrairá o clube da busca pelo título espanhol.

Os donos de 13 troféus europeus foram sorteados contra os campeões da última temporada da liga inglesa nesta sexta-feira (19), em uma repetição da final de 2018, que o elenco de Zidane venceu por 3 a 1.

Mas como o Real está em terceiro no Campeonato Espanhol, seis pontos atrás do líder Atlético de Madri, por ora seu foco permanece em casa, começando com a visita neste sábado (20) ao Celta de Vigo.

"Conhecemos o Liverpool: eles nos exigirão muito fisicamente, mas isto é para pensarmos após a pausa internacional", disse Zidane em uma coletiva de imprensa. "Esta temporada como um todo é dura. Não podemos nos precipitar, temos que lidar com as coisas dia após dia e estar prontos para o que vier. Sabemos que estamos vivos na corrida pelo título e queremos continuar trabalhando duro para isso".

Entre os confrontos com o Liverpool, o Real disputa o clássico contra o arquirrival Barcelona, o que pode ser determinante na briga pela liga espanhola.

Eden Hazard estará ausente da viagem de sábado para a Galícia devido a um problema muscular, o que prorroga seu pesadelo com contusões, e Zidane disse que o time está trabalhando em um plano específico para o belga.