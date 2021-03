Gaúcho: com muitos garotos, Grêmio ganha do Esportivo na Serra

Neste sábado (13), no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o Grêmio venceu o Esportivo por 2 a 0 em jogo válido pela 4ª rodada do estadual. Foi apenas a segunda partida do Tricolor de Porto Alegre. O time do técnico Renato Gaúcho, agora, tem seis pontos e ocupa a 3ª posição no torneio. O Esportivo é apenas o 10º com três pontos em quatro jogos disputados.

O Grêmio foi a campo com uma equipe cheia de garotos e marcou com o meia Thaciano de cabeça, aos 24 minutos da etapa inicial, depois do cruzamento do jovem Vanderson. Aos 30 da etapa final, o Tricolor fechou o placar com o volante Lucas Araújo. Depois do atacante Léo Pereira ter sido derrubado dentro da área e do árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro confirmar a penalidade, o menino deslocou o goleiro. Esse foi o primeiro gol do Lucas Araújo com a camisa principal do Grêmio. Outro destaque do time foi o goleiro Brenno. Depois de receber a chance do técnico Renato, o garoto foi exigido apenas uma vez e fez uma bela defesa para evitar o gol do time da serra. O próximo jogo do Grêmio no Estadual é contra o Aimoré, mas a partida ainda não tem data marcada. Enquanto isso, pela Copa LIbertadores, o tricampeão do torneio jogará na terça-feira (16) contra o Ayacucho no Estádio Atahualpa, em Quito, no Equador. A vantagem da equipe brasileira na briga pela vaga à terceira fase prévia do torneio é grande. Em Porto Alegre, os Gaúchos venceram por 6 a 1. Pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Esportivo pega o Caxias fora de casa no domingo (21).

Brasil e Caxias empatam em Pelotas

Jogando no Bento Freitas em Pelotas, Brasil e Caxias não saíram do 0 a 0 na noite desta sábado. O jogo foi válido pela 4ª rodada e, com uma partida a menos, o Caxias chegou à vice-liderança com sete pontos. O Brasil de Pelotas ficou no meio da tabela, em 8º com quatro pontos em quatro jogos. Na próxima rodada, time de Pelotas visita o São José em Porto Alegre no domingo (21). O Caxias, no mesmo dia, recebe o Esportivo. Pela Copa do Brasil, o Caxias recebe o Fortaleza na quarta-feira (17) e precisa da vitória para se classificar à segunda fase.