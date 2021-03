Gaúcho: Juventude vence Grêmio por 2 a 1 de virada

O Juventude enfrentou o Grêmio no estádio Montanha dos Vinhedos, nesta quinta-feira (25) em Bento Gonçalves, e venceu por 2 a 1 em jogo da 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com este resultado o Ju ficou na 6ª posição da classificação com nove pontos. Já o Tricolor perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição, ficando na 3ª posição com 10 pontos.

Grêmio e Juventude fizeram uma etapa inicial de baixa qualidade. As chances demoraram a aparecer. Porém, o Tricolor conseguiu achar o gol um pouco antes do intervalo. Ferreira chutou, e contou com um desvio de um defensor, para vencer o goleiro adversário.

Porém, na etapa final o Ju passou a mandar na partida e conseguiu o empate aos 17 minutos. O atacante Matheus Peixoto marcou de cabeça após receber cruzamento de Eltinho. E a virada não demorou a acontecer, pois, três minutos depois, o juiz marcou pênalti em cima de Marcos Vinicios. Eltinho foi para a cobrança e venceu o goleiro Brenno.

A partir daí, o Grêmio até buscou o gol de empate, mas o placar ficou no triunfo de 2 a 1 para o Juventude.

Outros resultados da rodada nesta quinta:

São Luiz 1 x 1 Esportivo

Ypiranga-RS 4 x 1 São José-RS

Pelotas 0 x 2 Aimoré