Grêmio goleia Pelotas e segue no G4 do Campeonato Gaúcho

Depois de muita dificuldade no primeiro tempo, o Grêmio deslanchou na etapa complementar e goleou o Pelotas por 4 a 0, neste domingo (28), na Arena do Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Tricolor chegou a 13 pontos, subindo para a segunda posição. Já o Pelotas segue com 7 pontos, e agora é o décimo colocado.

Com o retorno de Renato Portaluppi ao banco de reservas após férias, o Grêmio até tentou pressionar no início da partida, mas não chegou a incomodar o goleiro Gabriel Leite. Apesar de ter muito mais posse de bola, o Tricolor criou poucas chances. O Pelotas arriscava em contra-ataques. O primeiro veio aos 10 minutos, com Gabiga finalizando por cima do gol após boa jogada de Marcelo.

Fim de jogo: #Grêmio 4x0 Pelotas

QUE VITÓRIA! Com gols de Ricardinho, Alisson, Diego Souza e Ferreira, dominamos o Pelotas na nossa casa e conquistamos os 3 pontos com goleada! VAMOS, TRICOLOOOR!

A melhor jogada do primeiro tempo foi do Pelotas, aos 22 minutos. Juliano avançou pelo meio e encontrou Gabiga livre pela esquerda. Ele chutou cruzado, de perna esquerda, para a boa defesa de Brenno.

O único lance perigoso do Grêmio foi em uma cobrança de falta de Diego Souza, de fora da área, aos 40 minutos. O atacante bateu bonito, tentando o ângulo direito de Gabriel Leite. A bola desviou na barreira e bateu na rede pelo lado de fora.

O Pelotas voltou para o segundo tempo assustando novamente Brenno. Aos 11 minutos, Marcelo bateu falta colocada, obrigando o goleiro a fazer grande defesa. Mas a equipe visitante parou por aí. O Tricolor passou a criar oportunidades. Aos 18 minutos, Rodrigues subiu mais que a zaga do Pelotas depois de bola alçada na área. Desta vez foi Gabriel Leite que impediu o gol.

Renato Portaluppi, que já havia colocado Thaciano no lugar de Léo Chú no intervalo, tirou o zagueiro Heitor para a entrada de Ricardinho. Na primeira jogada, o camisa 49 abriu o placar. Depois de intensa troca de passes com velocidade entre Diego Souza e Alisson, Thaciano dominou e tocou para Ricardinho bater na saída do goleiro e fazer o primeiro, aos 21 minutos.

O Pelotas sentiu o gol. Quatro minutos depois, Gabriel Leite tentou sair jogando com Mauricio. O zagueiro não conseguiu o domínio e Alisson roubou a bola. O camisa 23 aproveitou a bobeira adversária e tocou para ampliar.

Aos 31 minutos, o jogo que era difícil virou goleada. Diego Souza cobrou falta no bico da grande área e acertou o canto esquerdo de Gabriel Leite. O goleiro se esticou todo, mas não alcançou: 3 a 0. Não demorou muito para sair o quarto. Três minutos depois, Ferreira recebeu pela esquerda, ganhou dos zagueiros e bateu de perna direita, no ângulo esquerdo, um golaço.

Qualquer reação do Pelotas terminou aos 41 minutos, quando João Vieira recebeu o segundo cartão amarelo, por falta em Lucas Silva, e acabou sendo expulso. O próprio Lucas Silva foi para a bola, e o chute saiu com perigo, mas para fora.

Na próxima rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrenta o São Luiz, quarta-feira (31), às 21h30min (horário de Brasília) no Vermelhão da Serra, em Passo Fundo (RS). Já o Pelotas encara em casa o Esportivo quinta-feira (01/04), na Boca do Lobo, às 22h.