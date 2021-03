Inter vence Brasil de Pelotas e segue na liderança do Gauchão

O Internacional teve muito trabalho, mas venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1 na noite deste sábado (27), no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas (RS). Com o resultado, o Colorado chegou a 16 pontos e segue isolado na liderança do Campeonato Gaúcho, com sete jogos disputados. Já o Xavante permanece com oito pontos, e ocupa momentaneamente a oitava posição.

O Inter abriu o placar logo aos dois minutos. Rodinei fez boa jogada pela direita e lançou na área. A defesa do Brasil de Pelotas parou pedindo impedimento e a bola sobrou para Abel Hernández. Ele dominou com tranquilidade e tocou na saída do goleiro para marcar o primeiro.

O time da casa partiu para o ataque e passou a pressionar o Colorado. Aos nove minutos, o Xavante encurralou o adversário e ocupou a grande área do Inter. O lance terminou com Vidal chutando cruzado de perna esquerda, para a boa defesa de Marcelo Lomba.

Aos 15 minutos, o esforço do Brasil de Pelotas foi recompensado. Netto recebeu passe de Cristian, invadiu a área e foi derrubado por Edenílson. Pênalti que Bruno Paraíba cobrou, com categoria. Bola para um lado, goleiro para o outro e tudo igual no Bento Freitas.

Depois do empate, o Brasil de Pelotas recuou e esperava um erro do Inter para conseguir um contragolpe. A melhor chance da equipe da casa foi aos 38 minutos, quando Cristian avançou pela direita e cruzou. Quando Bruno Paraíba ia finalizar para virar o jogo, Rodinei afastou o perigo.

O Inter ainda teve duas chances no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Rodinei arriscou de fora da área após cruzamento da esquerda, mas o lateral jogou longe do gol. No minuto seguinte foi a vez de Edenílson tentar o tiro de longa distância. A bola passou por cima.

O segundo tempo começou com o Inter em cima e até fazendo gol logo aos três minutos, mas a arbitragem marcou falta de Patrick quando o jogador finalizou de cabeça. Dois minutos depois, Netto soltou a bomba de fora da área, obrigando Marcelo Lomba a fazer boa defesa.

💬 FALA, MEU GARÇOM! 🍽️ Maurício comenta a atuação com mais uma assistência e a sequência de jogos do grupo. Boa, meu guri! 💪 #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/8RhJp1eDIw — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 28, 2021

O Inter chegou ao gol da vitória aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio curto, Mauricio cruzou para a área e Dourado, de primeira, arrematou para o fundo do gol de Matheus Nogueira. Logo após o segundo, o Colorado perdeu mais duas chances. Aos 25 minutos, Caio apareceu para finalizar após tentativa de Yuri Alberto, mas chutou por cima. No minuto seguinte, o próprio Yuri bateu forte para a boa defesa de Matheus Nogueira.

O líder do Gauchão continuou na pressão. Aos 35 minutos, Rodinei cobrou falta pela direita e a bola sobrou para Praxedes, que acertou a trave esquerda do Brasil de Pelotas. Aos 41 minutos, Matheus Nogueira fez um milagre. Praxedes recebeu na entrada da grande área e bateu colocado no canto direito. O goleiro espalmou e, no rebote, Yuri apareceu sozinho para marcar. Mesmo caído, Matheus Nogueira se esticou todo e salvou o Xavante.

O castigo quase veio no minuto seguinte. Netto recebeu lançamento na velocidade, invadiu a grande área e ficou na cara do goleiro Marcelo Lomba. A sorte do Inter foi que o atacante finalizou muito mal, por cima do gol. No fim, o Brasil de Pelotas até tentou o empate, mas não mudou o placar.

Na próxima rodada, o Internacional recebe o São José, quarta-feira (31), no Beira-Rio, às 20h. O Brasil de Pelotas enfrenta o Ypiranga, também na quarta, no mesmo horário, no Colosso da Lagoa.