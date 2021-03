Kane lidera a seleção da Inglaterra em vitória sobre a Albânia

Harry Kane marcou seu primeiro gol pela seleção da Inglaterra desde 2019, liderando seu time em uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre a Albânia em partida do Grupo I das Eliminatórias da Copa do Mundo neste domingo (28).

Em um primeiro momento, a Albânia dificultou a vida da Inglaterra em campo, mas, depois que o capitão Harry Kane marcou de cabeça aos 38 minutos o seu gol de número 33 pela seleção de seu país, a tarefa da equipe do treinador Gareth Southgate ficou muito mais simples.

Kane também acertou a trave, assim como fez Phil Foden, antes que o meio-campista Mason Mount ampliasse o marcador aos 15 da segunda etapa com uma hábil finalização após passe de Kane.

A Albânia lamentou a oportunidade desperdiçada por Myrto Uzuni, depois da qual raramente ameaçou o gol da seleção da Inglaterra.

Os ingleses, que haviam goleado San Marino por 5 x 0 na última quinta-feira (25), desta vez mostraram uma exibição firme contra um adversário muito mais duro.

Eles lideram o Grupo I com seis pontos em dois jogos, antes do confronto em casa com a seleção que provavelmente será a grande adversária nas eliminatórias, a Polônia, rival da próxima quarta (31) em Wembley.

A Albânia tem apenas três pontos, conquistados após a vitória sobre Andorra no meio da semana.