Lewis Hamilton afirma que dificilmente se aposentará no final do ano

O piloto inglês Lewis Hamilton afirmou, nesta quinta-feira (25), que dificilmente se aposentará ao final da atual temporada, e se mostrou ansioso para as mudanças de regras do próximo ano.

O heptacampeão mundial de Fórmula 1, que tem 36 anos, assinou a renovação de contrato com a da Mercedes por apenas mais um ano, provocando dúvidas sobre as suas intenções para 2022.

“Na atual posição em que estou, não sinto que isto é o fim”, disse o britânico aos repórteres antes do Grande Prêmio do Barein, que abre a temporada da categoria automobilística no próximo domingo (28), ao ser perguntado se pensa que este pode ser seu último ano.

“Temos estas mudanças [de regras] que acontecerão no ano que vem, que são empolgantes. Acho que pode ser a temporada mais emocionante até agora, temos novas equipes, temos novos formatos chegando mais perto”, declarou.

“Não sinto que estou no fim. Nos próximos oito meses, ou algo assim, descobrirei se estou pronto para parar ou não. Pessoalmente, não acho que o farei, mas nunca se sabe”, afirmou o inglês.

A Mercedes conquistou os sete últimos títulos do mundial de pilotos e de construtores, e Hamilton está prestes a se tornar o primeiro piloto a vencer 100 corridas, ele acumula 95 triunfos na carreira.

Porém, ele tem vários outros interesses, como música e moda, e também se tornou um ativista destacado pela diversidade e a igualdade de direitos.

“Não desisto quando continuar fica difícil”, declarou. “Estou totalmente comprometido com este esporte. Acho que este esporte é o melhor lugar em termos dos passos que estamos dando”, concluiu.