Libertadores Feminina: Corinthians goleia de novo e está nas quartas.

O time feminino do Corinthians aplicou mais uma goleada na tarde desta segunda-feira (8) na Libertadores Feminina de Futebol. Jogando no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires, as paulistas massacraram o Universitário de Deportes do Peru por 8 a 0 pela pela 2ª rodada do Grupo A.

As corintianas começaram com um ritmo arrasador. Logo aos dois minutos a rede já balançou. Grazi recebeu bom passe, dominou na entrada da área e chutou bem no canto. Aos 11, outro gol. Gabi Nunes recebeu o cruzamento de Tamires e não perdeu a chance. Depois de perder várias chances, o Timão fez o terceiro aos 36. De novo Grazi. Ela chutou na trave. A bola bateu nas costas da goleira e entrou. Aos 42, as paulistas fecharam o placar do primeiro tempo. Gabi Nunes driblou a goleira e Gi Crivelari só concluiu para fazer o quarto gol.

Na volta do intervalo, Andressinha cobrou muito bem uma falta e ampliou aos seis minutos. Apesar da folga no placar, as brasileiras seguiram jogando firme e fizeram outro gol aos nove minutos. Tamires cobrou o escanteio na cabeça de Gabi Nunes que pulou livre e fez o sexto. Na reta final do jogo, o Corinthians teve tempo para fazer o sétimo. Depois da bela jogada da Gabi Portilho pela direita, Diany aproveitou bem o cruzamento e testou firme para o fundo das redes peruanas. Aos 44, saiu o oitavo gol. Depois do cruzamento da Tamires, Grazi, com oportunismo, fez o terceiro dela. São dois jogos do Corinthians na competição, e a jogadora já tem dois hat-tricks (três gols em uma mesma partida).

FIM DE JOGO!



Na Argentina, o Timão goleou o Universitario por 8 a 0 e encaminhou sua classificação para a segunda fase da Libertadores Feminina. Os gols foram feitos por Grazi (3), Gabi Nunes (2), Crivelari, Andressinha e Diany. pic.twitter.com/b0sfv8SrwD — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) March 8, 2021

A equipe brasileira tem seis pontos e lidera o Grupo A da competição e já está classificado às quartas de final. O América de Cali, que venceu na estreia por 5 a 0 o Universitário, está em segundo com três pontos. O Nacional e o Universitário estão na lanterna com zero pontos. Nacional e América de Cali se enfrentam no encerramento da rodada nesta segunda. O Corinthians volta a atuar na quinta-feira (11) contra o América de Cali às 17h (horário de Brasília).



Avaí/Kindermann empata e precisa de pontos na última rodada

A equipe do Avaí/Kindermann não saiu do 0 a 0 contra o Santiago Morning na tarde desta segunda-feira (8) no Estádio José Amalfitan, em Buenos Aires. A partida foi válida pela 2ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América de Futebol Feminino. Depois de golear o Deportivo Tropico na rodada inicial por 8 a 0, o time de Caçador (SC) ocupa provisoriamente a liderança da chave com 4 pontos. O Santiago Morning que empatou com o Boca Juniors no jogo inicial tem um ponto. Nesta segunda, Boca Juniors e Deportivo Tropico se enfrentam no fechamento da rodada. Na quinta-feira (11), Avaí/Kindermann e Boca Juniors e Santiago Morning e Deportivo Tropico fecham a fase de classificam. Os dois jogos começam às 19h30. Avançam às quartas de final os dois primeiros colocados.