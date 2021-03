Liga dos Campeões: Real Madrid poderá receber Liverpool na Espanha

O jogo de ida do Real Madrid (Espanha) pelas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool (Inglaterra), no mês de abril, não terá de ser disputado em outro país após o Governo espanhol anunciar nesta terça-feira (23) que suspenderá as restrições para voos provenientes do Reino Unido no final do mês.

As restrições começaram em dezembro em razão de preocupações causadas pela variante britânica do novo coronavírus (covid-19) e forçaram o Atlético de Madri (Espanha) a jogar em Budapeste (Hungria) no jogo no qual tinha mando de campo nas oitavas de final contra o Chelsea (Inglaterra).

Já na Liga Europa, a Real Sociedad (Espanha) teve de enfrentar o Manchester United (Inglaterra) em Turim (Itália) no lugar de atuar em seu estádio na cidade de San Sebastián.

Porém, o Governo espanhol anunciou agora que as restrições serão encerradas no dia 30 de março, o que significa que o Real poderá receber o Liverpool no estádio Alfredo Di Stefano no dia 6 de abril.

O Granada também poderá sediar a partida contra o Manchester United, válida pelas quartas de final da Liga Europa, no estádio Nuevo Los Carmenes em 8 de abril.

Jogando em Bucareste, quando tinha o mando de campo, o Atlético de Madri perdeu para o Chelsea por 1 a 0, e acabou eliminado após revés de 2 a 0 na volta, enquanto a Real Sociedade foi castigada por 4 a 0 pelo Manchester em Turim.

Outros países impuseram restrições semelhantes para viajantes do Reino Unido, levando o Manchester City (Inglaterra) e o Borussia Moenchengladbach (Alemanha) a jogarem as duas partidas das oitavas em Budapeste, enquanto o RB Leipzig (Alemanha) fez o mesmo em seu confronto na mesma fase.