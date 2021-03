Liga dos Campeões: Real Madrid supera Atalanta e está nas quartas

O Real Madrid (Espanha) superou a Atalanta (Itália) por 3 a 1 em casa no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (16), e avançou para as quartas de final da competição. Quem também avançou para a próxima fase foi o Manchester City (Inglaterra), que superou o Borussia Moenchengladbach (Alemanha) por 2 a 0.

O time espanhol abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo com gol do atacante Karim Benzema. Este foi o sexto gol em cinco jogos do francês. O zagueiro espanhol Sergio Ramos ampliou o marcador após converter cobrança de pênalti aos 15 minutos da etapa final.

Aos 38 minutos a equipe italiana diminuiu graças a um gol de falta de Luis Muriel aos 38, mas qualquer esperança de recuperação foi rapidamente frustrada um minuto depois com um chute rasteiro de Marco Asensio para garantir a vitória final de 3 a 1 da equipe espanhola.

O Real, eliminado nas oitavas de final nas duas últimas edições da Liga dos Campeões - na temporada passada pelo Manchester City e um ano antes pelo Ajax (Holanda) - chega às quartas pela primeira vez desde 2018.

Também nesta terça-feira, o Manchester City avançou às quartas de final pela quarta temporada seguida após uma vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Moenchengladbach, fazendo 4 a 0 no placar agregado.

O time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola garantiu a vaga graças a um golaço do belga Kevin De Bruyne logo aos 11 minutos e ao tento alcançado pelo alemão Gundogan seis minutos depois. A partida foi disputada na Puskas Arena, em Budapeste (Hungria), por causa das restrições de viagem causadas pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

* Com informações da Reuters.