Maranhense: Sampaio Correa derrota Imperatriz

A noite desta quarta-feira (17) marcou o fim de um incômodo jejum do Sampaio Corrêa. A Bolívia Querida não vencia desde o dia 23 de fevereiro. Porém, esta sequência acabou com o triunfo de 2 a 0 sobre o Imperatriz pela 4ª rodada do Campeonato Estadual em partida realizada no Castelão.

Mais uma vitória no Campeonato Maranhense.

4 jogos,

10 pontos.

10 gols marcados, nenhum sofrido.

🦈🇧🇴🏆⚽#Sampaio98anos#VumboraSampaio pic.twitter.com/ip0Sm5wr3I — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) March 17, 2021

O time da capital do Maranhão alcança a liderança do estadual com 10 pontos em quatro jogos. O Imperatriz é o lanterna com apenas um ponto em cinco jogos.

Após um primeiro tempo de predomínio do Sampaio, mas sem maiores oportunidades de gol, o time de São Luís abriu o placar logo nos primeiros lances da etapa final. Antes do primeiro minuto, o atacante Jajá fez uma belíssima jogada, passou por quatro adversários e deu um chute cruzado para o fundo das redes. Aos 26, Joanderson deslocou o goleiro Pablo e marcou o segundo do Sampaio em cobrança de pênalti.

O Sampaio, pela Copa do Nordeste, volta a jogar no sábado (20), contra o Vitória, novamente no Castelão. Pelo Estadual, a equipe não tem ainda uma próxima partida marcada. O Imperatriz recebe o Juventude Samas na próxima segunda-feira (22).