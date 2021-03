Maratona Aquática: Ana Marcela vence etapa de Doha do Circuito Mundial

Ana Marcela Cunha levou a medalha de ouro da primeira etapa do FINA Marathon Swim World Series, realizada em Doha, no Catar, na manhã deste sábado (13). Depois de 13 meses sem provas do Circuito Mundial, a baiana mostrou que segue em excelente fase e foi a primeira a tocar no portal de chegada com apenas meio segundo à frente da segunda colocada, a francesa Oceane Casignol. A brasileira finalizou em 02h01min30seg30; 28 das 36 atletas que participaram da prova completaram os 10 quilômetros a menos de um minuto da campeã. A alemã Lea Boy conquistou o bronze.

“A prova foi bastante forte. O ritmo foi bem nadado. Procurei fazer a minha prova e nadar um pouco a frente. Gosto quando tem onda e vento e me senti em casa. Gosto daqui, gosto da organização e tenho boas lembranças de Doha, sempre saio com uma medalha”, disse a brasileira após a prova à assessoria da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

É OUROOOOOOO 🏊🏽‍♀️🥇



É de Ana Marcela Cunha!!!



Campeã da etapa de Doha 🇶🇦, do Circuito Mundial @fina1908 @anamarcela92 completou os 10km em 2h01min30s30.



E colocou o 🇧🇷 mais uma vez no alto do pódio nas maratonas aquáticas 😎 pic.twitter.com/KFZA1zASeA — Time Brasil (@timebrasil) March 13, 2021

Nessa etapa do Circuito Mundial, ela já havia sido campeã em 2019 e, em 2020, ficou com a medalha de prata. No masculino, Allan do Carmo terminou na 27ª colocação. O francês Marc-Antoine Olivier foi o campeão. O húngaro Kristof Rasovsky ficou em segundo e o italiano Gregorio Paltrinieri, em terceiro.

Em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), a prova de Doha em 2020 foi a única do circuito. Todas as outras oito foram canceladas. A próxima etapa dessa temporada do Circuito está agendada para em maio, nas Ilhas Seychelles.