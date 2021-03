Mineiro: Atlético vence Patrocinense e segue 100% no Estadual

Neste sábado (13), o Atlético Mineiro fez outra vítima no Campeonato Estadual. Jogando no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), o Galo bateu o Patrocinense por 3 a 1 pela 4ª rodada do Campeonato Estadual. Agora, o time de Belo Horizonte já soma 12 pontos em quatro jogos e lidera o torneio. O Patrocinense ocupa apenas a 8ª posição com quatro pontos.

Ainda sem poder contar com o técnico Cuca à beira do gramado, o time foi comandado por Lucas Gonçalves. Ele viu a equipe balançar as redes com o zagueiro Ibor Rabello aos 27 minutos depois de muitas chances perdidas. A jogada começou com a cobrança de falta do jovem Calebe na segunda trave. Gabriel ajeitou para o meio e o ex-defensor do Botafogo pulou mais alto do que todos os adversários e mandou para as redes de cabeça. O segundo gol veio logo na abertura da etapa final. Depois do vacilo na saída de bola da equipe visitante, o Galo roubou com Marrony e o chileno Vargas livre para invadir a área e bater forte. A bola ainda tocou na trave e entrou. Mas, aos três minutos, o time do interior diminuiu. O zagueiro Alisson, que havia falhado no gol do Atlético, foi para o ataque e aproveitou a cobrança de falta da esquerda para cabecear forte para o fundo do gol do Rafael e diminuir o placar. O segundo tempo começou de forma frenética. Logo depois, aos nove, foi a vez do atacante Marrony fechar o placar. O ex-vascaíno mandou um belo chute de longe e fez o terceiro.

O próximo jogo do Atlético Mineiro será na sexta-feira (19) contra o Coimbra no Mineirão. O Patrocinense só joga no domingo (21), fora de casa, contra o Tombense.

Tombense faz 1 a 0 na URT

Jogando no Almeidão, o Tombense, atual vice-campeão Mineiro, conseguiu a primeira vitória no Estadual de 2021 na tarde deste sábado (13). Em partida válida pela 4ª rodada, o Alvirrubro fez 1 a 0 na URT. O resultado deixou o time da casa com cinco pontos na 5ª posição. A URT se manteve com apenas três pontos e caiu para a 9ª posição. O gol saiu logo no começo do jogo. Aos 11 minutos, a zaga da URT falha e o atacante Caíque faz bela jogada para dar a vitória ao Carcará.

O próximo compromisso do Alvirrubro pelo Estadual será contra o Tombense no domingo (21) dentro de casa. Mas o time de Tombos tem um jogo importante no meio da semana. Pela Copa do Brasil, a equipe visita o Nova Mutum na quarta-feira (17), no interior do Mato Grosso. A URT recebe a Caldense pelo Mineiro no domingo (21).