Mountain Bike: restrições relativas à covid-19 retiram Brasil do Pan

A cidade de Salinas, em Porto Rico, vai receber, entre os dias 24 e 28 de março, o Campeonato Pan-Americano de ciclismo mountain bike. E a delegação brasileira não estará presente. De acordo com o comunicado oficial, publicado no site da Confederação nacional da modalidade (CBC), o governo local condicionou a entrada de brasileiros no país ao cumprimento de uma quarentena em consequência do agravamento da situação da pandemia do coronavírus (covid-19) no Brasil e em todo mundo.

Segundo a assessoria da CBC, em contato com a Agência Brasil, existia risco da delegação nacional enfrentar problemas naquele país durante a competição e no momento de retorno ao Brasil. Dessa forma, estudando os riscos e as exigências das autoridades caribenhas, a CBC e os atletas decidiram que não seria viável a participação.

O principal da destaque da equipe verde e amarela seria o líder do ranking mundial, Henrique Avancini. O atleta utilizou o perfil oficial do instagram para lamentar a impossibilidade de participar do evento. "Ainda lidero o ranking mundial, mas admito que é realmente amargo não poder defender a posição. Acho que está na hora de fazer mais um Solo Camp", disse o ciclista. Além dele, participariam do time nacional Luiz Cocuzzi, Guilherme Gotardelo Müller, Gustavo Xavier, Alex Malacarne, Raiza Goulão, Marcela Lima e Giuliana Morgen.