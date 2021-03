No embalo da base, Palmeiras bate Ferroviária e lidera Grupo em SP

No duelo de invictos no Campeonato Paulista, na tarde deste domingo (14), o Palmeiras ganhou da Ferroviária por 2 a 0 no Estádio Allianz Parque. A partida, na capital paulista, foi válida pela 4ª rodada do Estadual e deixou o Verdão na liderança do Grupo C, com sete pontos em apenas três jogos. Com quatro partidas disputadas, o time de Araraquara é o vice-líder do Grupo B, com sete pontos.

O Alviverde, comandado nessa partida por João Martins, auxiliar do técnico Abel Ferreira, foi a campo com um time repleto de garotos oriundos das categorias de base. E marcou o primeiro gol da partida aos oito minutos da etapa final com o volante Danilo. Ele cabeceou para o fundo das redes depois do cruzamento perfeito do meia Gustavo Scarpa. Aos 47, Rafael Elias, conhecido como Papagaio, aproveitou a falha da zaga do time do interior paulista e deu um toque sutil na saída da saída do goleiro Saulo para fechar o placar.

De acordo com o decreto do Governo do Estado de São Paulo publicado na última semana, as atividades esportivas, incluindo o Campeonato Paulista, serão suspensas em todo território paulista no período a partir desta segunda-feira (15) até o final do mês de março para tentar diminuir os casos de coronavírus (covid-19). Mas existe uma reunião marcada para a manhã desta segunda entre a Federação Paulista de Futebol e o Governo do Estado para tentar manter o cronograma do torneio. Outra possibilidade estudada pelas autoridades é realizar os jogos fora do território de São Paulo.

Mas, de acordo com a tabela original, o Palmeiras jogaria na quarta-feira (17) fora de casa contra o São Bento em partida válida pela 3ª rodada. No sábado (20), a Ferroviária receberia o Guarani pela 5ª rodada.