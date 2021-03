Olimpíada: organizadores confirmam revezamento da tocha em 25 de março

Os organizadores da Olimpíada de Tóquio disseram que o revezamento da tocha começará no dia 25 de março no centro de treinamento J-Village de Fukushima, como planejado, uma preparação para o início dos Jogos de julho enquanto continuam a trabalhar em medidas de combate à covid-19.

A cerimônia do Grande Começo e o primeiro trecho do revezamento do primeiro dia não estarão abertos ao público, e os organizadores reduziram o número de participantes e simplificaram o programa para impedir a disseminação do coronavírus, disseram os mesmos em um comunicado emitido nesta segunda-feira (15).

Os organizadores estão comprometidos "a garantir a segurança e a proteção do revezamento da tocha olímpica da Tóquio 2020 adotando contramedidas para evitar a disseminação de qualquer infecção entre espectadores, portadores da tocha, equipes e outros participantes do revezamento, além dos moradores locais", disse o comunicado.

O revezamento da tocha vinha sendo programado para começar em 25 de março há tempos, mas ainda assim é um grande marco, levando em conta o adiamento dos Jogos no ano passado e as especulações sobre um novo adiamento ou até um cancelamento devido à pandemia.

Os organizadores dos Jogos de Tóquio também disseram que querem decidir antes do início do revezamento se permitirão a presença de espectadores estrangeiros no país em meio ao temor de um ressurgimento de infecções do novo coronavírus.