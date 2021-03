Pelo Gaúcho, Internacional e Pelotas empatam em 2 a 2

Em jogo da 2ª rodada do Campeonato Gaúcho, Pelotas e Internacional empataram em 2 a 2 na noite desta quinta-feira (4) na Boca do Lobo. Com o resultado, o Colorado fechou a rodada na 3ª posição da classificação com quatro pontos. Já o Pelotas é o 8º com dois pontos.

(PELxINT) ⏰49'/2T: Fim de jogo na Boca do Lobo! Gurizada luta muito mas fica com o empate diante do Pelotas fora de casa: 2 a 2 - gols de Johnny e Lucas Ramos para o Inter. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/DgiGhcToQF — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 5, 2021

Assim como ocorreu na estreia do Estadual, quando venceu o Juventude por 1 a 0 no Beira-Rio, a equipe da capital gaúcha utilizou um time recheado de garotos. A novidade foi o lateral-direito Heitor, que participou de várias partidas do Campeonato Brasileiro de 2020.

O goleiro Daniel, que foi um dos destaques da estreia do Colorado na competição, falhou feio aos 20 minutos da etapa inicial e acabou proporcionando o gol do lateral-direito Marcelo para os donos da casa. Depois, aos 29, outro destaque colorado na vitória sobre o Juventude, o atacante Guilherme Pato, aproveitou um rebote na entrada da área do Pelotas e cruzou com perfeição na cabeça do volante Johnny. O garoto cabeceou bem e empatou.

A virada colorada saiu aos 28 da etapa final. O meia Lucas Ramos bateu fraco de longe, mas a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Gabriel Leite. O gol do empate dos donos da casa veio aos 46 minutos. Pela direita, Marcelo cruzou, Marcão desviou e o volante Itaqui apenas empurrou para as redes.

O próximo compromisso do Internacional será na segunda-feira (8), contra o São Luiz, em Porto Alegre. Na 3ª rodada, o Pelotas enfrenta o Ypiranga. Porém, o jogo ainda não tem a data definida.

Caxias vence São José

Também na noite desta quinta, o Caxias superou o São José por 1 a 0 no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. Esse foi o primeiro jogo do Grená, atual vice-campeão gaúcho. Assim, com a vitória, a equipe vai aos três pontos e é o 5º colocado. O São José tem duas derrotas em dois jogos e é o 11º.

51’2T A vitória é grená!

Com gol de Jhon Cley, Caxias vence o São José por 1 a 0, em sua estreia no #Gauchão2021



📷 Eduardo Torres Divulgação/EC São José#SERCaxias #GrenádoPovo #SJOxCAX pic.twitter.com/eQCBwFRajA — S.E.R. Caxias (@sercaxias) March 5, 2021

O gol da noite foi marcado pelo meia Jhon Cley aos 31 minutos da primeira etapa. O Zequinha, como o São José é conhecido, chegou a desperdiçar boas chances. Aos 42, França bateu forte, mas por cima. Aos 13 da etapa final, o time da casa chegou a marcar, mas a arbitragem anulou, marcando infração no goleiro do Caxias, Marcelo Pitol. A última tentativa de empatar o jogo veio aos 35. O meia Rafael Tavares mandou uma bomba, mas o goleiro Marcelo Pitol garantiu os três pontos para o time da Serra.

O Caxias volta a jogar na segunda-feira (8) contra o líder do campeonato, o Aimoré, no estádio Centenário. Pela 3ª rodada, o São José enfrenta o Grêmio. Mas a partida ainda não tem data marcada.