Praia Clube alcança semifinal da Superliga feminina de vôlei

O Dentil/Praia Clube garantiu presença na semifinal da Superliga feminina de vôlei na tarde desta quinta-feira (18). A vaga foi conquistada com a vitória sobre o São Paulo/Barueri por 3 sets a 0 (parciais de 25/16, 25/13 e 25/21), na Arena Praia, em Uberlândia, Minas Gerais. Com o resultado, os mineiros chegaram à segunda vitória na série melhor de três, já que haviam vencido o rival no último domingo (14) por 3 a 2.

O Dentil/Praia Clube é o terceiro time a garantir uma vaga nas semifinais da Superliga Banco do Brasil feminina 20/21!

E os destaques do time mineiro ficaram com a levantadora Claudinha, que levou o Troféu VIvaVôlei, e a oposto Brayelin Martinez, maior pontuadora com 17 acertos! pic.twitter.com/W9VQjWdXtu — CBV (@volei) March 18, 2021

A levantadora Claudinha, que defende o time do triângulo mineiro, celebrou a vitória. “Sempre dizemos que o saque faz diferença, e hoje conseguimos ser muito agressivas neste fundamento. Elas formam um time que defende muito, e, sacando bem, conseguimos tirar velocidade das ações delas. Agora já precisamos virar a chave, pensando na semifinal, manter o foco no nosso trabalho e subir um degrau de cada vez”, disse a jogadora, que foi escolhida como a melhor em quadra, à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Ela foi eleita pelo voto popular a melhor em quadra. E está classificada para mais uma semifinal. Por isso esse sorrisão, né, Claudinha? pic.twitter.com/7eSLAIqeqx — CBV (@volei) March 18, 2021

A maior pontuadora do duelo, com 17 pontos, foi a dominicana Brayelin Martinez, oposto do Dentil/Praia Clube. No São Paulo/Barueri, o destaque foi a central Diana Duarte, com nove pontos.

O adversário do Dentil/Praia Clube na semifinal será o Osasco São Cristóvão Saúde (SP), que passou pelo Curitiba Vôlei (PR) nas quartas de final. Itambé/Minas (MG), que superou o Brasília Vôlei (DF), é o outro classificado. A equipe aguarda o próximo adversário, que sairá do duelo entre Sesi Vôlei Bauru e Sesc RJ Flamengo, que fazem o terceiro jogo da série na próxima sexta-feira (19) no Ginásio da Gávea, no Rio de Janeiro.