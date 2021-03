PSG bate Lille por 3 a 0 e avança às quartas da Copa da França

Com gols dos atacantes Mauro Icardi e Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain derrotou o Lille por 3 a 0 nesta quarta-feira (17), chegando às quartas de final da Copa da França.

O argentino Icardi colocou o atual campeão na frente aos nove minutos, enquanto o atacante francês Mbappé ampliou a vantagem em cobrança de pênalti pouco antes do intervalo.

O Lille, que lidera o Campeonato Francês com três pontos a mais do que o PSG, teve um pênalti no segundo tempo, mas o goleiro do PSG Keylor Navas defendeu a cobrança de Yusuf Yazici, uma semana depois de salvar uma penalidade de Lionel Messi, do Barcelona, na Liga dos Campeões.

Mbappé fechou o placar para os donos da casa marcando novamente nos acréscimos.