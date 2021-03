Real Madrid empata no Espanhol graças a gol de Vinícius Júnior

O brasileiro Vinícius Júnior saiu do banco e salvou o Real Madrid da derrota para a Real Sociedad nesta segunda-feira (1) em jogo da 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante formado no Flamengo, que completou sua 100ª partida pela equipe Merengue, marcou o gol do empate em 1 a 1 nos últimos minutos do confronto.

Após este resultado, o time de Madri somou 53 pontos, caindo para a terceira posição. O líder Atlético de Madri tem 58 pontos, enquanto o Barcelona subiu para a vice-liderança com a mesma pontuação da equipe comandada pelo técnico francês Zinedine Zidane.

Ainda sofrendo com a ausência de jogadores importantes, desfalques por causa de lesões, a equipe de Madri acertou duas vezes a trave na primeira etapa, mas os visitantes abriram o placar graças a um gol de cabeça de Portu aos 10 minutos do segundo tempo.

O meia alemão Toni Kroos chegou perto de empatar, mas o brasileiro Vinícius Júnior foi quem garantiu a igualdade, aos 44 minutos da etapa final.

O próximo desafio do Real Madrid na competição será justamente contra o líder Atlético de Madri, no próximo domingo (7).

* Com informações da Agência de Notícias Reuters.