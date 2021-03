Seleção feminina de tênis é convocada para Bille Jean King Cup

A capitã da seleção brasileira de tênis, Roberta Burzagli, convocou nesta quarta-feira (17) quatro atletas para o confronto diante da Polônia, país que sedia entre os dias 16 e 17 de abril a repescagem da edição 2020/2021 da Bille Jean King Cup, equivalente à Copa do Mundo da modalidade entre as mulheres. Na lista estão três das quatro brasileiras mais bem colocadas no ranking mundial de simples da WTA: Gabriela Cé (250ª), Carol Meligeni (370ª) e Laura Pigossi (374ª) - no último fim de semana, Pigossi venceu o W25 de Pune (Índia), seu segundo título na temporada. Outro destaque entre as convocadas é a paulistana Luisa Stefani, número 31 do mundo no ranking de duplas, duas vezes vice-campeã este ano, ao lado norte-americana Hayley Carter.

Diferentemente de outras convocações, somente quatro atletas puderam ser chamadas, e não cinco. A redução é exigência do protocolo sanitário adotado pela Federação Internacional de Tênis (ITF), organizadora da competição, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). A principal ausência na equipe brasileira é a de Beatriz Haddad Maia, segunda jogadora do país mais bem colocada no ranking de simples. Ela priorizou a disputa de um torneio do circuito internacional na mesma semana.

"Teremos que seguir um vasto protocolo da ITF, fazendo teste para covid-19 e quarentena. É mais uma situação para a comissão técnica se manter atenta. Penso que será um confronto bastante interessante, pois a Polônia tem duas atletas top-100, tanto em simples quanto em duplas. Mas confio muito nas nossas jogadoras e na equipe que formamos. Mesmo com a paralisação de boa parte do calendário, nossas atletas estiveram ativas e competindo durante os últimos meses", comentou Burzagli, ao site da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

As partidas do torneio ocorrerão na cidade polonesa de Byton, em quadra rápida e coberta. Será o segundo confronto do Brasil na atual edição da Bille Jean King Cup. Na primeira fase, em fevereiro do ano passado, as brasileiras foram superadas pela Alemanha após quatro jogos e quatro derrotas. Para seguir entre as 16 integrantes do Grupo Mundial, a seleção nacional tem que derrotar a Polônia, que se credenciou à repescagem ao superar a Suécia, pelo Grupo 1 do classificatório europeu. O destaque polonês é Iga Swiatek, de apenas 19 anos e 16ª colocada do ranking da WTA em simples.