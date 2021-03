Tiro Esportivo: pentatleta Maria Costa se garante no Pan Júnior

A pentatleta Maria Eduarda Costa, de 14 anos, conquistou a vaga pelo tiro esportivo na primeira edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior, prevista para setembro em Cali, na Colômbia. A atleta paulista participou da qualificação realizada na quinta-feira (11), em São Salvador, capital de El Salvador. Para se classificar para o torneio, Duda, como é conhecida pelos colegas, precisaria ficar entre as 15 primeiras colocadas dentre todas as atiradoras. E, depois de somar 531 pontos na categoria pistola de ar de 10 metros, ela garantiu a décima posição.

Maria Eduarda, que está há apenas dois anos na modalidade e é a atual campeã brasileira júnior, foi escolhida para viajar à seletiva depois de participar de treinamento específico da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE) no início de março no Rio de Janeiro. “A seletiva me mostrou o quanto é importante os treinos e a disciplina que cada atleta tem que ter, porque cada tiro ruim muda seu resultado. Espero continuar treinando e melhorando meus resultados para quem sabe das próximas vezes conseguir não só a vaga, mas também uma medalha para o Brasil”, projetou a jovem falando à equipe da Confederação.

Além dela, Sara Classer, que ficou em oitavo, com 541 pontos, também vai representar o Brasil no torneio da Colômbia. “Foi a prova mais difícil que já fiz. Também foi a minha primeira viagem internacional com a equipe do tiro esportivo. Pude ver atletas mais velhos e mais experientes. Fiquei um pouco nervosa, principalmente porque sou nova na modalidade. Mas graças a Deus consegui conquistar essa vaga para o Brasil”, comemorou a atleta em entrevista à assessoria da Confederação da modalidade (CBTE).

Além do Brasil, o México, os Estados Unidos, a Guatemala e El Salvador conseguiram classificar duas atiradoras para Cali 2021. Colômbia, Chile, Argentina, Venezuela e Panamá garantiram um nome na disputa. O país-sede do torneio terá uma segunda vaga por realizar a competição, totalizando 16 atletas no evento.