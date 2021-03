Vôlei de praia: Tainá e Victoria estão na chave principal em Doha

A segunda-feira (8) foi de vitórias para a dupla Tainá e Victória (SE/MS) no Katara Beach Volleyball, torneio quatro estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Doha, no Catar. A parceria venceu duas partidas no qualifying e está na chave principal. Elas venceram Vasiliauskaite e Kvedaraite, da Lituânia, por 2 sets a 0 (21/13 e 21/8) no primeiro confronto eliminatório, e as francesas Jupiter e Chamereau por 2 sets a 1 (21/14, 19/21 e 15/8) logo na sequência.

“Estamos muito felizes por termos conseguido a vaga para o torneio principal. Foram dois jogos difíceis. Primeiro jogamos contra uma dupla da Lituânia e depois enfrentamos o time da França, que já conhecíamos e sabíamos da qualidade delas pois são constantes e experientes no Circuito Mundial. Estudamos para o jogo, fizemos a estratégia e tudo deu muito certo. Vamos com tudo amanhã para o torneio principal e esperamos fazer uma excelente competição”, disse a sergipana Tainá à assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Outro time brasileiro no qualificatório foi Saymon e Fábio (MS/CE). A equipe venceu primeiro jogo contra Sowa e Pfretzschner, da Alemanha, por 2 sets a 0 (21/19 e 21/13). Mas acabaram eliminados depois da derrota para os austríacos Seidl Rob e Waller por 2 sets a 0 (21/18 e 21/19).

Dessa forma, o Brasil ingressa no torneio principal de Doha que começa na terça (9) com seis times. Além de Tainá e Victória (SE/MS), no feminino, Bárbara Seixas e Carol Solberg (RJ), Ana Patrícia e Rebecca (MG/CE) e Ágatha e Duda (PR/SE) estão na briga pelo título. No masculino, Alison e Álvaro Filho (ES/PB), e Evandro, que, nesta etapa, jogará com Guto, já que Bruno Schmidt se recupera da Covid-19.