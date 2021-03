Wrestling: Giullia Penalber vira na final e fatura ouro na Itália

A brasileira Giullia Penalber faturou a medalha de ouro na categoria até 57 kg do Troféu italiano Matteo Pellicone, em Roma. A competição de luta faz parte do Circuito Ranking Series (grupo de torneios que vai ajudar a definir os cabeças de chave nos Jogos Olímpicos de Tóquio).

Para chegar na conquista, a atleta bateu a indiana Sarita Sarita. Ela virou o placar de 2 a 0 contra para 4 a 2 a favor quando o relógio marcava que faltavam apenas 40 segundos para o final da luta. Na campanha do título, Giulia passou pela italiana Francesca Indelicato por 10 a 0. Nas quartas, bateu a canadense Tianna Grace Kennet por 5 a 2. Na semifinal, a adversária foi a indiana Anshu Anshu, que caiu por 10 a 7.

É OUROOOOO! 🤼‍♀️🇧🇷



Giullia Penalber (57kg) é 🥇no Troféu Matteo Pellicone 🇮🇹 de wrestling



✅Francesca Indelicato 🇮🇹 10x0

✅Tianna Kennett 🇨🇦 5x2

✅Anshu Anshu 🇮🇳 10x7

✅Sarita Mor 🇮🇳 4x2



Que campanha sensacional! pic.twitter.com/kZtKIIRYcb — Time Brasil (@timebrasil) March 5, 2021

Laís Nunes fica com o bronze

Na categoria até 62 kg, Laís Nunes fez 10 a 0 na Jessica Brouilette, do Canadá, a próxima adversária foi Irina Kuznetsova, do Casaquistão. A vitória da brasileira foi por 11 a 0. A italiana Elena Esposito foi a próxima a cair por 10 a 0. Com essas vitórias, ela ficou na liderança da chave e avançou à semifinal. Nesta etapa, Laís acabou derrotada pela canadense Michelle Fazzari (7 a 2). A decisão do bronze marcou o reencontro com Irina Kuznetsova e a vitória nacional veio por 6 a 1.

É BRONZE!!! Laís Nunes venceu por 6 a 1 a cazaque Irina Kuznetsova econquistou a medalha de bronze na categoria até 62kg do estilo livre feminino no Ranking Series Matteo Pellicone, em Roma, Itália pic.twitter.com/F5OrRbqF9X — CBW Brasil Wrestling (@CBW_Oficial) March 5, 2021

Aline Silva fecha torneio em quinto

Na categoria até 76kg, Aline Silva acabou derrotada na decisão do bronze por 6 a 0 para Elmira Sysdzykova, do Cazaquistão, e fechou o evento em Roma na quinta posição. Durante a campanha, a brasileira venceu a equatoriana Genesis Valdez por 6 a 3, perdeu para a canadense Erica Wiebe por 5 a 1 nas quartas. Na repescagem, Aline passou pela búlgara Mariya Oryashkova.