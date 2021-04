Ágata e Duda fazem final contra russas nesta segunda, em Cancún

O Brasil faz esta noite a segunda final consecutiva nas duplas de vôlei de praia femino no Hub Mexicano (três etapas seguidas na cidade de Cancún),válidas pelao Circuito Mundial . Já classificadas para a Olimpíada de Tóquio, Ágatha e Duda (PR/SE) enfrentarão as russsas russas Makroguzova e Kholomina, a partir das 18h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da FIVB (Federação Internacional de Voleibol). No último dia 20, Talita e Taiana (AL/CE) - dupla formada exclusivamente para a disputa no México - conquistaram o primeiro ouro feminino em Cancún.

Ágatha e Duda asseguram presença na final após derrotarem ontem (25) à noite as holandesas Keizer e Meppelink, por 2 sers a 0, com um duplo 21/12. Já as russas Makroguzova e Kholomina avançaram ao derrotar as as norte-americanas Alix e Abril, também por 2 sets a 0 (parciais de 22/20 e 21/18).

BRONZE NA PRAIA 🥉😎



Alison e Álvaro Filho🇧🇷 derrotaram os 🇮🇹 Carambula e Rossi por 2 sets a 0 e conquistaram a medalha de bronze da segunda etapa de Cancún 🇲🇽 do Circuito 🌎 de vôlei de 🏖



Daqui a pouco, às 18hs, tem Ágatha e Duda na disputa pela 🥇@volei#CancunHub2021 🌴 pic.twitter.com/mgatRKnFMS — Time Brasil (@timebrasil) April 26, 2021

Bronze masculino

Alison e Álvaro Filho (ES/PB), também garantidos nos Jogos de Tóquio, venceram hoje (26) à tarde os italianos Carambula e Rossi e faturam a medalha de bronze (terceiro lugar). A dupla brasileira teve um desempenho bem melhor do que na primeira etapa, quando saíram na repescagem. Na semifinal na noite deste domingo (25), Alison e Álvaro perderam de virada para os atuais líderes do ranking mundial, os noruegueses Mol e Sorum. por 2 sets a 1 (parciais de 21/8, 18/21 e 15/12).