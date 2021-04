Atlético-GO vence primeiro jogo internacional de sua história

Pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO derrotou o Palestino (Chile) por 1 a 0. O histórico resultado veio com um gol de Zé Carlos, na noite desta quinta-feira (29), no estádio El Teniente, na cidade de Rancangua. Com a vitória, os brasileiros estão no segundo lugar do Grupo F, com 4 pontos, atrás apenas do Libertad (Paraguai), que tem 6. Mas, diferente da Libertadores, apenas uma equipe da chave se classifica para a próxima fase.

Os visitantes começaram à vontade em campo. Logo aos 10 minutos, Zé Roberto aproveitou um vacilo dos defensores para entrar na área e concluir com classe para o fundo das redes. O gol foi o primeiro marcado pelo time goiano fora dos limites do Brasil. O Dragão quase ampliou aos 31 minutos com João Paulo, mas desta vez o goleiro Toselli conseguiu evitar.

Na segunda etapa, os brasileiros seguiram melhores. No final, por pouco, não levaram o empate. Benítez cabeceou e acertou a trave da meta defendida por Fernando Miguel. A arbitragem peruana acrescentou cinco minutos ao tempo regulamentar, mas a vitória fica mesmo com o Dragão do técnico Jorginho.