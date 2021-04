Basquete: Minas bate Quimsa e está na semi da Champions League

O Minas Tênis Clube é o terceiro time brasileiro classificado para as semifinais da Champions League Américas de basquete (BCLA). A equipe teve um duelo mais fácil do que o esperado diante do atual campeão do torneio, o argentino Quimsa, vencendo por 87 a 60, a maior diferença nos três jogos das quartas de final disputados até agora. A fase decisiva da competição está sendo realizada em Manágua, capital da Nicarágua. O último semifinalista será definido ainda neste sábado (10) e pode ser mais um brasileiro, pois o Franca encara o Real Estelí, única equipe do país-sede ainda na disputa.

O time mineiro se apoiou na defesa para praticamente resolver o jogo no primeiro tempo. O Quimsa converteu apenas nove arremessos nos dois primeiros quartos, produzindo apenas 25 pontos no total. Depois de um primeiro quarto em que também não produziu muito ofensivamente, o Minas teve um grande aproveitamento no segundo quarto para abrir larga vantagem: 47 a 25.

Daí em diante, a equipe do técnico Léo Costa administrou a dianteira, não permitindo que os atuais campeões voltassem para a partida. O ala-armador David Jackson, cestinha do confronto com 20 pontos, foi escolhido o MVP (jogador mais valioso da partida).