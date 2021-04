Basquete: São Paulo e Flamengo avançam na Champions League

Nas duas primeiras partidas da reta final da Champions League Américas de basquete (BCLA), o Brasil garantiu pelo menos um lugar na decisão. O São Paulo derrotou o San Lorenzo (Argentina) por 78 a 75 e o Flamengo venceu o Caballos de Coclé (Panamá) por 74 e 59, e agora as duas equipes brasileiras se enfrentam por uma vaga na final. O duelo entre os dois times acontece neste domingo, às 19h40 (horário de Brasília) no Centro Esportivo Alexis Argüello, em Manágua (Nicarágua), sede do chamado Final 8.

No jogo de abertura das quartas de final, o São Paulo teve um duelo de alto nível com o San Lorenzo, campeão das duas últimas edições da Liga das Américas, competição que precedeu a BCLA (que está na segunda edição). As duas equipes se alternaram na liderança do placar por quase todo o tempo da partida, com o São Paulo garantindo a vitória apenas na buzina final. A infiltração com cesta do armador Georginho, que colocou o Tricolor dois pontos à frente faltando cerca de 26 segundos para o fim, acabou se provando como a jogada decisiva. O jogador foi eleito o MVP (atleta mais valioso) da partida.

#BCLAmericas



📍 Managua, Nicaragua.



⛹🏽‍♂️ Final 8



🇦🇷 @CASLABasquet 75 - 78 @SaoPauloFC 🇧🇷



⭐️ MVP 👉🏽 Georginho De Paula (@_georgelucas14)



🏀 20 Puntos

🙌🏽 8 Rebotes

💫 6 Asistencia

🧤 1 Robo

♨️ +22 Eficiencia pic.twitter.com/rIZ3rC7wza — #BCLAmericas (@BCLAmericas) April 10, 2021

Na saída da quadra, Georginho mostrou-se concentrado no que ainda falta alcançar: “A equipe se entregou e defendeu muito bem e agora estamos a dois passos de conquistar nosso objetivo maior”.

O São Paulo ainda não possui um título continental no basquete. Por outro lado, o Flamengo já sabe até o que é conquistar um torneio de porte mundial como o Interclubes, vencido em 2014. Na sequência da partida do Tricolor, o Rubro-Negro entrou em quadra para encarar o campeão panamenho. Mas a equipe do Caballos de Coclé teve dificuldades, desde o início, para acompanhar o ritmo do Flamengo, líder do NBB, que fechou o primeiro quarto com vantagem de 21 a 8 e conseguiu controlar o placar durante praticamente todo o duelo, sem que a diferença caísse muito.

O Flamengo garantiu o triunfo por 74 a 59 com boas performances do ala Marquinhos e do ala-armador Luke Martinez, ambos com 14 pontos. Martínez, nascido nos Estados Unidos mas de cidadania mexicana, foi o MVP da partida.