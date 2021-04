Benzema e Giroud se enfrentam nas semifinais da Liga dos Campeões

Em boa forma, Karim Benzema enfrentará o esquentador de banco Olivier Giroud pela primeira vez quando o Real Madrid encarar o Chelsea na partida de ida de uma das semifinais da Liga dos Campeões nesta terça-feira (27), e embora a vitória seja imprevisível, só Giroud deve representar a França no Campeonato Europeu em junho.

Benzema, hoje com 33 anos e tetracampeão da Liga dos Campeões que marcou 27 gols em 39 atuações nesta temporada, não joga por seu país desde outubro de 2015.

Um escândalo de chantagem pelo qual ele irá a julgamento em outubro e seu comentário de 2016 de que o técnico Didier Deschamps se "curvou à pressão de uma parte racista da França" por ter omitido o jogador muçulmano de ascendência argelina do elenco da Euro naquele ano colocou sua carreira internacional no limbo.

Giroud, que tem jogado cada vez menos com o Chelsea sob o comando do novo treinador Thomas Tuchel, nunca conquistou a Liga dos Campeões e só marcou quatro gols em 14 atuações na Premier League nesta temporada.

Mas o jogador de 34 anos ergueu a Copa do Mundo de 2018 e hoje é o segundo maior artilheiro da história da França, só atrás de Thierry Henry.

Ele atuou na seleção com frequência nos últimos seis anos, possivelmente se beneficiando da ausência de Benzema, que fez comentários depreciativos sobre seu compatriota.

"Não se compara kart com Fórmula 1, e estou sendo bondoso", disse Benzema sobre Giroud no Instagram no ano passado.

"Uso estas criticas para me tornar mais durão", disse Giroud. "É injusto, porque eu não pedi nada".